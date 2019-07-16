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Умаг
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ATP Умаг
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Балаж
VS
Ф.Крайинович
16 июля 2019 г.
Начало после 16:30
Матч
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