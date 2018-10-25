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Раджив Рам / Никола Мектич - Лукаш Кубот / Марсело Мело
ATP Вена пары - 25 октября 2018
Это Теннис, и это Вена! Следите за матчем Раджив Рам / Никола Мектич – Лукаш Кубот / Марсело Мело на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 25 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Раджив Рам / Никола Мектич и Лукаш Кубот / Марсело Мело, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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