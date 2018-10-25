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Майк Брайан / Эдуар Роже-Васслан - Фелисиано Лoпес / Марк Лопес

ATP Вена пары - 25 октября 2018

Это Теннис, и это Вена! Следите за матчем Майк Брайан / Эдуар Роже-Васслан – Фелисиано Лoпес / Марк Лопес на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 25 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Майк Брайан / Эдуар Роже-Васслан и Фелисиано Лoпес / Марк Лопес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.