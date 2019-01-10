АТР Вена
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Бедене VS Ж.Симон
24 октября 2019 г. Начало после 11:00
Wiener Stadthalle
Матч
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Онлайн - Альяж Бедене - Жиль Симон
АТР Вена - 24 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Альяж Бедене - Жиль Симон на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 24 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Альяж
Бедене
Бедене
Словения
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)72
- Возраст30
ATP рейтинг72
Последние матчи
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Пелья
4
4
А.Бедене
✓
6
6
АТР Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Карлович
✓
6
65
78
А.Бедене
4
77
66
ATP Метц
Одиночный разряд
Финал
А.Бедене
77
64
3
Ж.Тсонга
✓
64
77
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Бедене
✓
4
6
6
Б.Пэр
6
1
2
ATP Метц
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Каррено
4
5
А.Бедене
✓
6
7
Больше матчей
Жиль
Симон
Симон
Франция
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)70
- Возраст34
ATP рейтинг50
Последние матчи
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Лoпес
4
3
Ж.Симон
✓
6
6
ATP Антверпен
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Вавринка
✓
6
66
6
Ж.Симон
3
78
2
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Симон
✓
6
7
Ж.Тсонга
4
5
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Симон
✓
6
6
С.Дарсис
1
2
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Норри
✓
7
6
Ж.Симон
5
2
Больше матчей
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