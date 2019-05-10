Смотри также

АТР Вена
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
М.Фучович
6
6
Л.Сонего
4
4
21 октября 2019 г.Next Gen Court
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Онлайн - Мартон Фучович - Лоренцо Сонего

АТР Вена - 21 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мартон Фучович - Лоренцо Сонего на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 21 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Мартон Фучович
Мартон
Фучович
ВенгрияВенгрия
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    82
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
67
Последние матчи
Больше матчей
Лоренцо Сонего
Лоренцо
Сонего
ИталияИталия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    73
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
56
Последние матчи
Больше матчей

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