Смотри также

АТР Вена
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
М.Фучович
✓
6
6
Л.Сонего
4
4
21 октября 2019 г.Next Gen Court
Матч
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Онлайн - Мартон Фучович - Лоренцо Сонего
АТР Вена - 21 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мартон Фучович - Лоренцо Сонего на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 21 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Мартон
Фучович
Фучович
Венгрия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)82
- Возраст27
ATP рейтинг67
Последние матчи
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Фучович
6
4
2
Л.Харрис
✓
4
6
6
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Одиночный разряд
Второй раунд
М.Фучович
77
5
0
A
Б.Чорич
✓
65
7
3
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Одиночный разряд
Первый раунд
А.Ватутин
5
1
М.Фучович
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7
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Одиночный разряд
Первый раунд
М.Фучович
7
2
3
К.Норри
✓
5
6
6
Больше матчей
Лоренцо
Сонего
Сонего
Италия
- Рост (м)-
- Вес (кг)73
- Возраст24
ATP рейтинг56
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Сонего
3
4
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6
6
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Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Монфис
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7
61
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Л.Сонего
5
77
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ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Сонего
6
3
4
Х.Чон
✓
3
6
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Сонего
1
4
Л.Пуй
✓
6
6
ATP Метц
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Первый раунд
Л.Сонего
✓
6
77
О.Отте
2
62
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