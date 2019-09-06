АТР Вена
Одиночный разряд | Первый раунд
Г.Димитров VS Д.Джумхур
21 октября 2019 г. Начало после 17:30
Center Court
Матч
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Онлайн - Григор Димитров - Дамир Джумхур
АТР Вена - 21 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Григор Димитров - Дамир Джумхур на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 21 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Григор
Димитров
Димитров
Болгария
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)80
- Возраст28
ATP рейтинг27
Последние матчи
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Куэрри
✓
67
6
77
Г.Димитров
79
3
63
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Димитров
2
5
А.Рублев
✓
6
7
ATP Чэнду
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Бублик
✓
5
711
77
Г.Димитров
7
69
63
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Эванс
5
5
Г.Димитров
✓
7
7
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Медведев
✓
77
6
6
Г.Димитров
65
4
3
Больше матчей
Дамир
Джумхур
Джумхур
Босния и Герцеговина
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)70
- Возраст27
ATP рейтинг93
Последние матчи
АТР Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Маннарино
✓
77
6
Д.Джумхур
62
0
ATP Чжухай
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Маннарино
✓
6
6
Д.Джумхур
1
4
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Джумхур
✓
77
6
С.Квон
63
2
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Джумхур
✓
5
6
6
М.Чеккинато
7
4
2
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Кукушкин
✓
77
6
Д.Джумхур
62
2
Больше матчей
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