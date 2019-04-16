АТР Вена
Одиночный разряд | Первый раунд
Я.Синнер VS Ф.Кольшрайбер
22 октября 2019 г. Начало после 17:30
Center Court
Матч
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Онлайн - Янник Синнер - Филипп Кольшрайбер
АТР Вена - 22 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Янник Синнер - Филипп Кольшрайбер на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Янник
Синнер
Синнер
Италия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст18
ATP рейтинг101
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Полуфинал
Я.Синнер
3
2
С.Вавринка
✓
6
6
ATP Антверпен
Одиночный разряд
1/4 финала
Я.Синнер
✓
6
3
6
Ф.Тиафо
4
6
3
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Монфис
3
2
Я.Синнер
✓
6
6
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Майхрзак
4
2
Я.Синнер
✓
6
6
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кукушкин
✓
6
77
Я.Синнер
3
64
Больше матчей
Филипп
Кольшрайбер
Кольшрайбер
Германия
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)70
- Возраст36
ATP рейтинг79
Последние матчи
АТР Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Кольшрайбер
6
3
67
К.Хачанов
✓
3
6
79
АТР Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Кольшрайбер
✓
6
77
П.Эрбер
3
63
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Кольшрайбер
3
6
4
4
Л.Пуй
✓
6
4
6
6
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Кольшрайбер
4
4
П.Андухар
✓
6
6
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Кольшрайбер
✓
6
6
Р.Гаске
3
2
Больше матчей
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