Онлайн - Янник Синнер - Филипп Кольшрайбер

АТР Вена - 22 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Янник Синнер - Филипп Кольшрайбер на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.