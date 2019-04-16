АТР Вена
Одиночный разряд | Первый раунд

Я.Синнер VS Ф.Кольшрайбер

22 октября 2019 г. Начало после 17:30

Center Court
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Онлайн - Янник Синнер - Филипп Кольшрайбер

АТР Вена - 22 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Янник Синнер - Филипп Кольшрайбер на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Янник Синнер
Янник
Синнер
ИталияИталия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    18
ATP рейтинг
101
Последние матчи
Больше матчей
Филипп Кольшрайбер
Филипп
Кольшрайбер
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    36
ATP рейтинг
79
Последние матчи
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