АТР Вена
Одиночный разряд | Второй раунд

Д.Шварцман VS ...

24 октября 2019 г. Начало после 11:00

Wiener Stadthalle
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Онлайн - Диего Шварцман - ...

АТР Вена - 24 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Диего Шварцман - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 24 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Диего Шварцман
Диего
Шварцман
АргентинаАргентина
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
15
Последние матчи
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