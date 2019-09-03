АТР Вена
Одиночный разряд | Второй раунд
Д.Шварцман VS ...
24 октября 2019 г. Начало после 11:00
Wiener Stadthalle
Матч
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Онлайн - Диего Шварцман - ...
АТР Вена - 24 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Диего Шварцман - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 24 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Диего
Шварцман
Шварцман
Аргентина
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)64
- Возраст27
ATP рейтинг15
Последние матчи
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Шварцман
✓
6
6
П.Эрбер
4
4
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Копил
✓
6
5
79
Д.Шварцман
4
7
67
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Поспишил
✓
77
6
Д.Шварцман
62
2
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Куэрри
✓
77
66
6
Д.Шварцман
62
78
3
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Шварцман
✓
6
3
6
Ф.Вердаско
4
6
3
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