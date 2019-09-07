АТР Вена
Одиночный разряд | Второй раунд
М.Берреттини VS Г.Димитров
23 октября 2019 г. Начало после 17:30
Center Court
Матч
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Онлайн - Маттео Берреттини - Григор Димитров
АТР Вена - 23 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Маттео Берреттини - Григор Димитров на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 23 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Маттео
Берреттини
Берреттини
Италия
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)85
- Возраст23
ATP рейтинг11
Последние матчи
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Берреттини
✓
3
6
6
К.Эдманд
6
3
4
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Берреттини
3
4
А.Зверев
✓
6
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Берреттини
✓
710
6
Д.Тим
68
4
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
Р.Баутиста
65
4
М.Берреттини
✓
77
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гарин
3
3
М.Берреттини
✓
6
6
Больше матчей
Григор
Димитров
Димитров
Болгария
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)80
- Возраст28
ATP рейтинг29
Последние матчи
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Димитров
✓
6
7
Д.Джумхур
3
5
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Куэрри
✓
67
6
77
Г.Димитров
79
3
63
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Димитров
2
5
А.Рублев
✓
6
7
ATP Чэнду
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Бублик
✓
5
711
77
Г.Димитров
7
69
63
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Эванс
5
5
Г.Димитров
✓
7
7
Больше матчей
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