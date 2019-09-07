АТР Вена
Одиночный разряд | Второй раунд

М.Берреттини VS Г.Димитров

23 октября 2019 г. Начало после 17:30

Center Court
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Онлайн - Маттео Берреттини - Григор Димитров

АТР Вена - 23 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Маттео Берреттини - Григор Димитров на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 23 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Маттео Берреттини
Маттео
Берреттини
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
11
Последние матчи
Больше матчей
Григор Димитров
Григор
Димитров
БолгарияБолгария
  • Рост (м)
    1.91
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
29
Последние матчи
Больше матчей

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