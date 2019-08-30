АТР Вена
Одиночный разряд | Первый раунд

П.Каррено VS Д.Шаповалов

23 октября 2019 г. Начало после 11:00

Wiener Stadthalle
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Онлайн - Пабло Каррено - Денис Шаповалов

АТР Вена - 23 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Каррено - Денис Шаповалов на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 23 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Пабло Каррено
Пабло
Каррено
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    78
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
34
Последние матчи
Больше матчей
Денис Шаповалов
Денис
Шаповалов
КанадаКанада
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    76
  • Возраст
    20
ATP рейтинг
27
Последние матчи
Больше матчей

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