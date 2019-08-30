АТР Вена
Одиночный разряд | Первый раунд
П.Каррено VS Д.Шаповалов
23 октября 2019 г. Начало после 11:00
Wiener Stadthalle
Матч
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Онлайн - Пабло Каррено - Денис Шаповалов
АТР Вена - 23 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Каррено - Денис Шаповалов на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 23 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Пабло
Каррено
Каррено
Испания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)78
- Возраст28
ATP рейтинг34
Последние матчи
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Полуфинал
Ф.Крайинович
✓
4
6
6
П.Каррено
6
3
3
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Каррено
✓
4
6
6
С.Куэрри
6
1
4
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Каррено
✓
6
77
Д.Магер
3
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✓
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Д.Миллман
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П.Каррено
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Д.Тим
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77
6
Больше матчей
Денис
Шаповалов
Шаповалов
Канада
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)76
- Возраст20
ATP рейтинг27
Последние матчи
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Финал
Д.Шаповалов
✓
6
6
Ф.Крайинович
4
4
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Полуфинал
Ю.Сагита
5
2
Д.Шаповалов
✓
7
6
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Шаповалов
✓
6
6
С.Штебе
0
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Д.Шаповалов
✓
6
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А.Попырин
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63
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Н.Джокович
✓
6
6
Д.Шаповалов
3
3
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