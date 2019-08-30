АТР Вена
Одиночный разряд | Первый раунд
Ф.Лoпес VS Ж.Симон
22 октября 2019 г. Начало после 14:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Фелисиано Лoпес - Жиль Симон
АТР Вена - 22 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Фелисиано Лoпес - Жиль Симон на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Фелисиано
Лoпес
Лoпес
Испания
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)73
- Возраст38
ATP рейтинг59
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Вавринка
✓
64
6
77
Ф.Лoпес
77
4
64
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Лoпес
✓
77
6
К.Норри
62
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Лoпес
61
6
67
4
Д.Медведев
✓
77
4
79
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Лoпес
✓
67
6
6
6
Й.Нисиока
79
0
4
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фритц
6
4
3
4
Ф.Лoпес
✓
3
6
6
6
Больше матчей
Жиль
Симон
Симон
Франция
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)70
- Возраст34
ATP рейтинг50
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Вавринка
✓
6
66
6
Ж.Симон
3
78
2
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Симон
✓
6
7
Ж.Тсонга
4
5
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Симон
✓
6
6
С.Дарсис
1
2
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Норри
✓
7
6
Ж.Симон
5
2
ATP Токио
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Опелка
✓
77
77
Ж.Симон
64
62
Больше матчей
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