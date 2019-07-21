АТР Вена
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Новак VS Г.Монфис
23 октября 2019 г. Начало после 11:00
Wiener Stadthalle
Матч
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Онлайн - Деннис Новак - Гаэль Монфис
АТР Вена - 23 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Деннис Новак - Гаэль Монфис на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 23 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Деннис
Новак
Новак
Австрия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)80
- Возраст26
ATP рейтинг124
Последние матчи
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Куэрри
✓
78
6
Д.Новак
66
4
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Новак
77
0
2
П.Куэвас
✓
61
6
6
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Новак
✓
6
6
Ю.Родионов
3
4
ATP Гштаад
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Андухар
✓
6
3
6
Д.Новак
1
6
3
ATP Бастад
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Новак
6
3
4
Р.Гаске
✓
4
6
6
Больше матчей
Гаэль
Монфис
Монфис
Франция
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)80
- Возраст33
ATP рейтинг14
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Монфис
3
2
Я.Синнер
✓
6
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Монфис
2
61
Х.Хуркач
✓
6
77
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Монфис
✓
7
61
6
Л.Сонего
5
77
3
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Монфис
4
77
3
Д.Изнер
✓
6
65
6
ATP Чжухай
Одиночный разряд
1/4 финала
Г.Монфис
5
4
А.Рамос
✓
7
6
Больше матчей
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