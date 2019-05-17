Онлайн - Николоз Басилашвили - Фернандо Вердаско

АТР Вена - 22 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Николоз Басилашвили - Фернандо Вердаско на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.