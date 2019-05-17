АТР Вена
Одиночный разряд | Первый раунд

Н.Басилашвили VS Ф.Вердаско

22 октября 2019 г. Начало после 13:00

Next Gen Court
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Онлайн - Николоз Басилашвили - Фернандо Вердаско

АТР Вена - 22 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Николоз Басилашвили - Фернандо Вердаско на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Николоз Басилашвили
Николоз
Басилашвили
ГрузияГрузия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    79
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
26
Последние матчи
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Фернандо Вердаско
Фернандо
Вердаско
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    87
  • Возраст
    35
ATP рейтинг
40
Последние матчи
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