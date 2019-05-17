АТР Вена
Одиночный разряд | Первый раунд
Н.Басилашвили VS Ф.Вердаско
22 октября 2019 г. Начало после 13:00
Next Gen Court
Матч
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Онлайн - Николоз Басилашвили - Фернандо Вердаско
АТР Вена - 22 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Николоз Басилашвили - Фернандо Вердаско на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Николоз
Басилашвили
Басилашвили
Грузия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)79
- Возраст27
ATP рейтинг26
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
Н.Басилашвили
3
4
Д.Тим
✓
6
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Басилашвили
✓
6
1
6
Б.Пэр
4
6
1
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Басилашвили
✓
4
6
6
Р.Албот
6
1
3
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Басилашвили
6
3
2
С.Циципас
✓
4
6
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Басилашвили
✓
6
77
Г.Пелья
4
63
Больше матчей
Фернандо
Вердаско
Вердаско
Испания
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)87
- Возраст35
ATP рейтинг40
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Вердаско
62
77
4
Т.Фритц
✓
77
65
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Шварцман
✓
6
3
6
Ф.Вердаско
4
6
3
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Вердаско
3
6
3
К.Гарин
✓
6
3
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Попырин
2
5
Ф.Вердаско
✓
6
7
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Вердаско
6
4
3
Ф.Крайинович
✓
3
6
6
Больше матчей
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