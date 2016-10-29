АТР Вена
Одиночный разряд | Второй раунд
Я.Синнер VS ...
24 октября 2019 г. Начало после 11:00
Wiener Stadthalle
Матч
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Онлайн - Янник Синнер - ...
АТР Вена - 24 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Янник Синнер - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 24 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Янник
Синнер
Синнер
Италия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст18
ATP рейтинг101
Последние матчи
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Синнер
✓
6
6
Ф.Кольшрайбер
3
4
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Полуфинал
Я.Синнер
3
2
С.Вавринка
✓
6
6
ATP Антверпен
Одиночный разряд
1/4 финала
Я.Синнер
✓
6
3
6
Ф.Тиафо
4
6
3
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Монфис
3
2
Я.Синнер
✓
6
6
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Майхрзак
4
2
Я.Синнер
✓
6
6
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