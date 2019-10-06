АТР Вена
Одиночный разряд | Второй раунд
Д.Тим VS Ф.Вердаско
24 октября 2019 г. Начало после 11:00
Wiener Stadthalle
Матч
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Онлайн - Доминик Тим - Фернандо Вердаско
АТР Вена - 24 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Доминик Тим - Фернандо Вердаско на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 24 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Доминик
Тим
Тим
Австрия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)82
- Возраст26
ATP рейтинг5
Последние матчи
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Тим
✓
6
77
Ж.Тсонга
4
62
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Берреттини
✓
710
6
Д.Тим
68
4
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
Н.Басилашвили
3
4
Д.Тим
✓
6
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Каррено
63
3
Д.Тим
✓
77
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Финал
Д.Тим
✓
3
6
6
С.Циципас
6
4
1
Больше матчей
Фернандо
Вердаско
Вердаско
Испания
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)87
- Возраст35
ATP рейтинг40
Последние матчи
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Басилашвили
6
2
1
Ф.Вердаско
✓
4
6
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Вердаско
62
77
4
Т.Фритц
✓
77
65
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Шварцман
✓
6
3
6
Ф.Вердаско
4
6
3
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Вердаско
3
6
3
К.Гарин
✓
6
3
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Попырин
2
5
Ф.Вердаско
✓
6
7
Больше матчей
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