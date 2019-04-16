Онлайн - Гвидо Пелья - Альяж Бедене

АТР Вена - 22 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гвидо Пелья - Альяж Бедене на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.