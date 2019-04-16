АТР Вена
Одиночный разряд | Первый раунд

Г.Пелья VS А.Бедене

22 октября 2019 г. Начало после 13:00

Next Gen Court
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Онлайн - Гвидо Пелья - Альяж Бедене

АТР Вена - 22 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гвидо Пелья - Альяж Бедене на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Гвидо Пелья
Гвидо
Пелья
АргентинаАргентина
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    83
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
20
Последние матчи
Больше матчей
Альяж Бедене
Альяж
Бедене
СловенияСловения
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    72
  • Возраст
    30
ATP рейтинг
72
Последние матчи
Больше матчей

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