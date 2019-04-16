АТР Вена
Одиночный разряд | Первый раунд
Г.Пелья VS А.Бедене
22 октября 2019 г. Начало после 13:00
Next Gen Court
Матч
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Онлайн - Гвидо Пелья - Альяж Бедене
АТР Вена - 22 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гвидо Пелья - Альяж Бедене на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Гвидо
Пелья
Пелья
Аргентина
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)83
- Возраст29
ATP рейтинг20
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
1/4 финала
Г.Пелья
7
4
4
Ю.Умбер
✓
5
6
6
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Пелья
✓
7
7
С.Квон
5
5
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Пелья
✓
5
6
77
П.Гожовчик
7
4
62
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6
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Первый раунд
Н.Басилашвили
✓
6
77
Г.Пелья
4
63
Больше матчей
Альяж
Бедене
Бедене
Словения
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)72
- Возраст30
ATP рейтинг72
Последние матчи
АТР Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Карлович
✓
6
65
78
А.Бедене
4
77
66
ATP Метц
Одиночный разряд
Финал
А.Бедене
77
64
3
Ж.Тсонга
✓
64
77
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Бедене
✓
4
6
6
Б.Пэр
6
1
2
ATP Метц
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Каррено
4
5
А.Бедене
✓
6
7
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Бедене
✓
711
6
Ж.Симон
69
2
Больше матчей
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