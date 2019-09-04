АТР Вена
Одиночный разряд | Первый раунд
М.Берреттини VS К.Эдманд
21 октября 2019 г. Начало после 14:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Маттео Берреттини - Кайл Эдманд
АТР Вена - 21 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Маттео Берреттини - Кайл Эдманд на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 21 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Маттео
Берреттини
Берреттини
Италия
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)85
- Возраст23
ATP рейтинг11
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Берреттини
3
4
А.Зверев
✓
6
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Берреттини
✓
710
6
Д.Тим
68
4
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
Р.Баутиста
65
4
М.Берреттини
✓
77
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гарин
3
3
М.Берреттини
✓
6
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Штруфф
2
1
М.Берреттини
✓
6
6
Больше матчей
Кайл
Эдманд
Эдманд
Великобритания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)83
- Возраст24
ATP рейтинг55
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Шарди
✓
6
77
К.Эдманд
4
63
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Эдманд
4
6
65
Ч.Чжан
✓
6
3
77
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарин
✓
6
6
К.Эдманд
3
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Эдманд
6
61
5
7
2
П.Андухар
✓
3
77
7
5
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Медведев
✓
6
7
К.Эдманд
2
5
Больше матчей
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