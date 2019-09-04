Онлайн - Маттео Берреттини - Кайл Эдманд

АТР Вена - 21 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Маттео Берреттини - Кайл Эдманд на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 21 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.