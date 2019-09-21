АТР Вена
Одиночный разряд | Первый раунд

А.Рублев VS Ф.Оже-Альяссим

23 октября 2019 г. Начало после 11:00

Wiener Stadthalle
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Андрей Рублев - Феликс Оже-Альяссим

АТР Вена - 23 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андрей Рублев - Феликс Оже-Альяссим на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 23 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Андрей Рублев
Андрей
Рублев
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
22
Последние матчи
Больше матчей
Феликс Оже-Альяссим
Феликс
Оже-Альяссим
КанадаКанада
  • Рост (м)
    1.91
  • Вес (кг)
    84
  • Возраст
    19
ATP рейтинг
18
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев сыграет за сборную России на Кубке Дэвиса

Кубок Дэвиса Одиночки
21/10/2019

Андрей Рублев обыграл Маннарино в финале Кубка Кремля и взял второй титул в карьере

АТР Москва
20/10/2019

Андрей Рублев обыграл Марина Чилича и вышел в финал Кубка Кремля – теннис

АТР Москва
19/10/2019

Эксклюзивное интервью Андрея Рублева о победе над Федерером, US Open и психологии

ATP Санкт-Петербург
21/09/2019