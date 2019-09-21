АТР Вена
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Рублев VS Ф.Оже-Альяссим
23 октября 2019 г. Начало после 11:00
Wiener Stadthalle
Матч
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Онлайн - Андрей Рублев - Феликс Оже-Альяссим
АТР Вена - 23 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андрей Рублев - Феликс Оже-Альяссим на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 23 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Андрей
Рублев
Рублев
Россия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)68
- Возраст22
ATP рейтинг22
Последние матчи
АТР Москва
Одиночный разряд
Финал
А.Рублев
✓
6
6
А.Маннарино
4
0
АТР Москва
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Рублев
✓
7
6
М.Чилич
5
4
АТР Москва
Одиночный разряд
1/4 финала
Н.Милоевич
2
3
А.Рублев
✓
6
6
АТР Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Герасимов
63
78
2
А.Рублев
✓
77
66
6
АТР Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Бублик
1
6
4
А.Рублев
✓
6
3
6
Больше матчей
Феликс
Оже-Альяссим
Оже-Альяссим
Канада
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)84
- Возраст19
ATP рейтинг18
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Оже-Альяссим
63
63
С.Циципас
✓
77
77
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Оже-Альяссим
✓
77
4
А.Бублик
65
0
A
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Оже-Альяссим
3
1
А.Зверев
✓
6
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Оже-Альяссим
✓
6
6
А.Рамос
3
4
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Соуза
✓
6
65
6
Ф.Оже-Альяссим
4
77
4
Больше матчей
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