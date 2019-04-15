АТР Вена
Одиночный разряд | Первый раунд
М.Кукушкин VS Б.Чорич
23 октября 2019 г. Начало после 11:00
Wiener Stadthalle
Матч
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Онлайн - Михаил Кукушкин - Борна Чорич
АТР Вена - 23 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Михаил Кукушкин - Борна Чорич на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 23 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Михаил
Кукушкин
Кукушкин
Казахстан
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)72
- Возраст31
ATP рейтинг57
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- Вес (кг)79
- Возраст22
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