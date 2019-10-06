АТР Вена
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Тим VS Ж.Тсонга
22 октября 2019 г. Начало после 17:30
Center Court
Матч
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Онлайн - Доминик Тим - Жо-Вильфрид Тсонга
АТР Вена - 22 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Доминик Тим - Жо-Вильфрид Тсонга на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Доминик
Тим
Тим
Австрия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)82
- Возраст26
ATP рейтинг5
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Берреттини
✓
710
6
Д.Тим
68
4
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
Н.Басилашвили
3
4
Д.Тим
✓
6
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Каррено
63
3
Д.Тим
✓
77
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Финал
Д.Тим
✓
3
6
6
С.Циципас
6
4
1
ATP Пекин
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Тим
✓
2
77
7
К.Хачанов
6
65
5
Больше матчей
Жо-Вильфрид
Тсонга
Тсонга
Франция
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)91
- Возраст34
ATP рейтинг36
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Симон
✓
6
7
Ж.Тсонга
4
5
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Сонего
3
4
Ж.Тсонга
✓
6
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Финал
А.Бедене
77
64
3
Ж.Тсонга
✓
64
77
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Полуфинал
Л.Пуй
66
64
Ж.Тсонга
✓
78
77
ATP Метц
Одиночный разряд
1/4 финала
Ж.Тсонга
✓
5
6
4
Н.Басилашвили
7
3
1
A
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