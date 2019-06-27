АТР Вена
Одиночный разряд | Первый раунд
С.Куэрри VS А.Маннарино
23 октября 2019 г. Начало после 11:00
Wiener Stadthalle
Матч
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Онлайн - Сэм Куэрри - Адриан Маннарино
АТР Вена - 23 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сэм Куэрри - Адриан Маннарино на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 23 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сэм
Куэрри
Куэрри
США
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)95
- Возраст32
ATP рейтинг47
Последние матчи
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Каррено
✓
4
6
6
С.Куэрри
6
1
4
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Куэрри
✓
67
6
77
Г.Димитров
79
3
63
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Куэрри
✓
78
6
Д.Новак
66
4
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Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Фоньини
✓
6
6
С.Куэрри
4
2
ATP Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Куэрри
63
2
А.Зверев
✓
77
6
Больше матчей
Адриан
Маннарино
Маннарино
Франция
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст31
ATP рейтинг44
Последние матчи
АТР Москва
Одиночный разряд
Финал
А.Рублев
✓
6
6
А.Маннарино
4
0
АТР Москва
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Маннарино
✓
6
6
А.Сеппи
3
4
АТР Москва
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Маннарино
✓
77
6
Д.Лайович
63
1
АТР Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Маннарино
✓
77
6
М.Кукушкин
64
2
АТР Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Маннарино
✓
77
6
Д.Джумхур
62
0
Больше матчей
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