АТР Вена
Одиночный разряд | Первый раунд

С.Куэрри VS А.Маннарино

23 октября 2019 г. Начало после 11:00

Wiener Stadthalle
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Онлайн - Сэм Куэрри - Адриан Маннарино

АТР Вена - 23 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сэм Куэрри - Адриан Маннарино на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 23 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сэм Куэрри
Сэм
Куэрри
СШАСША
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    95
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
47
Последние матчи
Больше матчей
Адриан Маннарино
Адриан
Маннарино
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    31
ATP рейтинг
44
Последние матчи
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