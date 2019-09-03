АТР Вена
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Шварцман VS П.Эрбер
21 октября 2019 г. Начало после 14:00
Center Court
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Диего Шварцман - Пьер-Юж Эрбер
АТР Вена - 21 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Диего Шварцман - Пьер-Юж Эрбер на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 21 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Диего
Шварцман
Шварцман
Аргентина
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)64
- Возраст27
ATP рейтинг15
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Копил
✓
6
5
79
Д.Шварцман
4
7
67
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Поспишил
✓
77
6
Д.Шварцман
62
2
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Куэрри
✓
77
66
6
Д.Шварцман
62
78
3
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Шварцман
✓
6
3
6
Ф.Вердаско
4
6
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Шварцман
4
5
2
Р.Надаль
✓
6
7
6
Больше матчей
Пьер-Юж
Эрбер
Эрбер
Франция
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)75
- Возраст28
ATP рейтинг68
Последние матчи
АТР Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Кольшрайбер
✓
6
77
П.Эрбер
3
63
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Эрбер
3
4
Ж.Тсонга
✓
6
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Штруфф
63
4
П.Эрбер
✓
77
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Эрбер
4
2
78
5
А.Де Минаур
✓
6
6
66
7
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Куэрри
✓
77
77
П.Эрбер
62
61
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
05/09/2019
Рафаэль Надаль выиграл у Диего Шварцмана в четвертьфинале US Open, но вызывал физиотерапевта
US Open
04/09/2019
Соперник Рафаэля Надаля Диего Шварцман вырос в нищете и принимает лучше всех в туре – US Open-2019
US Open