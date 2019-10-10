АТР Вена
Одиночный разряд | Второй раунд
М.Фучович VS К.Хачанов
23 октября 2019 г. Начало после 17:30
Center Court
Матч
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Онлайн - Мартон Фучович - Карен Хачанов
АТР Вена - 23 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мартон Фучович - Карен Хачанов на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 23 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Мартон
Фучович
Фучович
Венгрия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)82
- Возраст27
ATP рейтинг67
Последние матчи
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Фучович
✓
6
6
Л.Сонего
4
4
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Фучович
6
4
2
Л.Харрис
✓
4
6
6
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Фучович
77
5
0
A
Б.Чорич
✓
65
7
3
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Ватутин
5
1
М.Фучович
✓
7
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Фучович
6
4
2
6
3
Н.Басилашвили
✓
3
6
6
3
6
Больше матчей
Карен
Хачанов
Хачанов
Россия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)88
- Возраст23
ATP рейтинг9
Последние матчи
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хуркач
4
63
К.Хачанов
✓
6
77
АТР Москва
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Сеппи
✓
3
6
6
К.Хачанов
6
3
3
АТР Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Кольшрайбер
6
3
67
К.Хачанов
✓
3
6
79
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Фоньини
✓
6
7
К.Хачанов
3
5
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Фритц
2
4
К.Хачанов
✓
6
6
Больше матчей
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