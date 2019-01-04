АТР Вена
Одиночный разряд | Первый раунд

Х.Чон VS М.Раонич

22 октября 2019 г. Начало после 14:00

Center Court
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Онлайн - Хён Чон - Милош Раонич

АТР Вена - 22 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Хён Чон - Милош Раонич на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Хён Чон
Хён
Чон
Южная КореяЮжная Корея
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    87
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
139
Последние матчи
Больше матчей
Милош Раонич
Милош
Раонич
КанадаКанада
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    98
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
32
Последние матчи
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