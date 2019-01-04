Онлайн - Хён Чон - Милош Раонич

АТР Вена - 22 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Хён Чон - Милош Раонич на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.