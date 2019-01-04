АТР Вена
Одиночный разряд | Первый раунд
Х.Чон VS М.Раонич
22 октября 2019 г. Начало после 14:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Хён Чон - Милош Раонич
АТР Вена - 22 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Хён Чон - Милош Раонич на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Хён
Чон
Чон
Южная Корея
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)87
- Возраст23
ATP рейтинг139
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Гоффен
✓
6
6
Х.Чон
2
2
ATP Токио
Одиночный разряд
Второй раунд
Х.Чон
✓
6
3
6
М.Чилич
4
6
1
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Сонего
6
3
4
Х.Чон
✓
3
6
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Чон
6
3
4
Ж.Соуза
✓
1
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Х.Чон
3
4
2
Р.Надаль
✓
6
6
6
Больше матчей
Милош
Раонич
Раонич
Канада
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)98
- Возраст28
ATP рейтинг32
Последние матчи
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Оже-Альяссим
✓
6
3
0
М.Раонич
3
6
0
A
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Пуй
4
4
М.Раонич
✓
6
6
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Раонич
4
4
П.Гожовчик
✓
6
6
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Раонич
✓
6
6
Т.Смычек
1
4
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Г.Пелья
✓
3
4
6
77
8
М.Раонич
6
6
3
63
6
Больше матчей
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