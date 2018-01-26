АТР Вена
Одиночный разряд | Второй раунд

Х.Чон VS ...

24 октября 2019 г. Начало после 11:00

Wiener Stadthalle
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Онлайн - Хён Чон - ...

АТР Вена - 24 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Хён Чон - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 24 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Хён Чон
Хён
Чон
Южная КореяЮжная Корея
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    87
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
139
Последние матчи
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