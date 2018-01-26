АТР Вена
Одиночный разряд | Второй раунд
Х.Чон VS ...
24 октября 2019 г. Начало после 11:00
Wiener Stadthalle
Матч
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Онлайн - Хён Чон - ...
АТР Вена - 24 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Хён Чон - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 24 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Хён
Чон
Чон
Южная Корея
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)87
- Возраст23
ATP рейтинг139
Последние матчи
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Чон
✓
6
7
М.Раонич
4
5
ATP Токио
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Гоффен
✓
6
6
Х.Чон
2
2
ATP Токио
Одиночный разряд
Второй раунд
Х.Чон
✓
6
3
6
М.Чилич
4
6
1
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Сонего
6
3
4
Х.Чон
✓
3
6
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Чон
6
3
4
Ж.Соуза
✓
1
6
6
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