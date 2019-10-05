АТР Вена
Одиночный разряд | Первый раунд
Х.Хуркач VS К.Хачанов
21 октября 2019 г. Начало после 17:30
Center Court
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Хуберт Хуркач - Карен Хачанов
АТР Вена - 21 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Хуберт Хуркач - Карен Хачанов на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 21 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Хуберт
Хуркач
Хуркач
Польша
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)81
- Возраст22
ATP рейтинг33
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
Х.Хуркач
5
6
65
С.Циципас
✓
7
3
77
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Монфис
2
61
Х.Хуркач
✓
6
77
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хуркач
✓
77
6
Ч.Чжан
65
4
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хуркач
4
3
Л.Пуй
✓
6
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Баррер
✓
6
6
Х.Хуркач
2
2
Больше матчей
Карен
Хачанов
Хачанов
Россия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)88
- Возраст23
ATP рейтинг8
Последние матчи
АТР Москва
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Сеппи
✓
3
6
6
К.Хачанов
6
3
3
АТР Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Кольшрайбер
6
3
67
К.Хачанов
✓
3
6
79
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Фоньини
✓
6
7
К.Хачанов
3
5
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Фритц
2
4
К.Хачанов
✓
6
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Тим
✓
2
77
7
К.Хачанов
6
65
5
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое