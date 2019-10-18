Getty Images

Медведев снялся с турнира в Вене из-за усталости

Медведев снялся с турнира в Вене из-за усталости
Eurosport

28 мин. назад

Второе пропущенное соревнование подряд.

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в турнире ATP в Вене.

Русский теннисист еще не восстановился после серии из шести финалов и чувствует усталость.

«Медведев после снятия с Кубка Кремля два дня ждал, чтобы увидеть, в каком состоянии будет его тело. После очень интенсивной программы в последние недели он все еще чувствует недостаток сил и не сможет сыграть в Вене», – приводит«Р-Спорт» слова директора турнира Хервига Штраки.

  • После отказа Медведева лучшим теннисистом турнира в Вене оказался австриец Доминик Тим – пятая ракетка мира.
  • Турнир в столице Австрии пройдет 21-27 октября.
Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте