Благодаря этому результату Ноле досрочно обеспечил себе звание первой ракетки мира по итогам 2020 года – в шестой раз в карьере.

По числу сезонов во главе рейтинга ATP Новак обошел Рафаэля Надаля и Роджера Федерера – они становились лучшими в рамках календарного года по 5 раз. Джокович ранее заканчивал лидером сезоны-2011, 2012, 2014, 2015 и 2018. Теперь серб делит рекорд с Питом Сампрасом, который тоже становился лучшим по итогам шести сезонов.