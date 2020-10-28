Сербский теннисист Новак Джокович победил хорвата Борну Чорича во втором раунде турнира в Вене – 7:6, 6:3.
Благодаря этому результату Ноле досрочно обеспечил себе звание первой ракетки мира по итогам 2020 года – в шестой раз в карьере.
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По числу сезонов во главе рейтинга ATP Новак обошел Рафаэля Надаля и Роджера Федерера – они становились лучшими в рамках календарного года по 5 раз. Джокович ранее заканчивал лидером сезоны-2011, 2012, 2014, 2015 и 2018. Теперь серб делит рекорд с Питом Сампрасом, который тоже становился лучшим по итогам шести сезонов.
- В 2020 году Джокович выиграл один мэйджор – Australian Open.
- На «Ролан Гаррос» Новак дошел до финала, где уступил Рафаэлю Надалю.
- На US Open Джокович вылетел в четвертом круге – его дисквалифицировали за удар мячом в лицо линейной судье.
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