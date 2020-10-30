Вторая ракетка России Андрей Рублев пробился в полуфинал на турнире категории 500 в Вене. В 1/4 он переиграл третью ракетку мира, австрийца Доминика Тима – 7:6(5), 6:2.

Матч продолжался 1 час 36 минут. В третьем гейме первого сета Рублев отыграл два брейк-пойнта, после чего до конца матча не позволил сопернику ни разу добраться до преимущества на своей подаче. Андрей исполнил 11 эйсов и допустил 2 двойные, он выиграл 90% очков на первом мяче.

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Счет личных встреч с Тимом стал 2:2.

  • В полуфинале Рублев сыграет с Кевином Андерсоном, который выбил из борьбы Даниила Медведева.
  • Этот полуфинал станет для Андрея пятым в сезоне. После выхода во все предыдущие он выиграл титулы.

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