Сербский теннисист Новак Джокович уступил итальянцу Лоренцо Сонего в матче 1/4 финала турнира ATP в Вене со счетом 2:6, 1:6.
Это крупнейшее поражение Джоковича на харде с 2014 года, когда Новак уступил французу Жо-Уилфриду Тсонге на турнире Canada Masters со счетом 2:6, 2:6. Серб второй раз в карьере взял у соперника меньше четырех геймов. Впервые это произошло в дебютном матче Джоковича на «Шлемах» (на Australian Open-2005), где он встретился с Маратом Сафиным и проиграл со счетом 0:6, 2:6, 1:6.
Сонего – 42-я ракетка мира, Джокович – 1-я. Новак уступил сопернику, не входящему в топ-40, впервые с «Ролан Гаррос»-2018, где он проиграл в четвертьфинале итальянцу Марко Чеккинато.
- Россиянин Андрей Рублев в 1/4 турнира в Вене переиграл австрийца Доминика Тима (7:6, 6:2) и вышел в полуфинал, где встретится с Кевином Андерсоном.
- Сонего в полуфинале встретится с победителем пары Григор Димитров – Даниэль Эванс.