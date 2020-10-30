Это крупнейшее поражение Джоковича на харде с 2014 года, когда Новак уступил французу Жо-Уилфриду Тсонге на турнире Canada Masters со счетом 2:6, 2:6. Серб второй раз в карьере взял у соперника меньше четырех геймов. Впервые это произошло в дебютном матче Джоковича на «Шлемах» (на Australian Open-2005), где он встретился с Маратом Сафиным и проиграл со счетом 0:6, 2:6, 1:6.