Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира в Вене. В финале вторая ракетка России одолел итальянца Лоренцо Сонего – 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 19 минут. Для итогового успеха Андрею хватило сделать по одному брейку в каждом сете. Он также провел 6 подач навылет и полностью избежал двойных ошибок. На турнире в Вене русский №2 не проиграл ни сета, ни разу не отдал свою подачу и подарил соперникам лишь четыре брейк-пойнта.

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Для Рублева это пятый титул в 2020 году. Ранее он стал сильнейшим на соревнованиях в Дохе, Аделаиде, Гамбурге и Санкт-Петербурге. При этом первые два турнира, а также SPb Open и Вену Рублев выиграл подряд. Даже у лидера мирового рейтинга – Новака Джоковича – меньше трофеев в 2020-м (4).

Победная серия Андрея насчитывает 10 матчей. Из последних 20 он проиграл лишь один – Циципасу в четвертьфинале «Ролан Гаррос». По общему количеству выигранных матчей Рублев настиг Джоковича – у обоих по 39 побед.

Рублев гарантировал себе участие в Итоговом турнире года, где Россию также представит Даниил Медведев.

На следующей неделе Андрей сыграет на «Мастерсе» в Париже, соперником по первому кругу станет игрок из квалификации.

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