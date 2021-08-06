Испанский теннисист Рафаэль Надаль в третьем раунде турнира ATP в Вашингтоне проиграл Ллойду Харрису из ЮАР – 4:6, 6:1, 4:6.
Король грунта потерпел поражение от самого низкорейтингового соперника с февраля 2019 года – Харрис занимает 50-е место в рейтинге АТР. Ранний вылет с турнира в Вашингтоне привел к тому, что впервые с мая 2017-го Надаль выпадет из тройки лучших игроков мира. В понедельник у Рафы спишут очки за выигранный в 2019 году титул «Мастерса» в Торонто. Из-за частичной заморозки испанец лишится 500 очков вместо тысячи, но все равно опустится на четвертую строчку.
В топ-3 дебютирует Стефанос Циципас – еще ни разу в карьере грек не поднимался в рейтинге так высоко.
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- Выступление на турнире ATP в Вашингтоне стало первым для Надаля после «Ролан Гаррос».
- На парижском «Шлеме» Рафа дошел до полуфинала, где проиграл Новаку Джоковичу.
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