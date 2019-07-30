Ник Кирьос и Стефанос Циципас проиграли в парном матче Хуану Себастьяну Кабалю и Роберту Фара на турнире в Вашингтоне, но все равно остались в прекрасном расположении духа, устроив яркую пресс-конференцию.

Кирьос: «Он еще только начинает. Надеюсь, что не совершит те же ошибки, что и я. Если он не потеряет голову, то сможет добиться многого».

Циципас: «Очень-очень весело. Узнал тебя получше. Мое мнение о тебе все еще хорошее. Действительно понравилось проводить с тобой время».

Кирьос: «Он и пахнет приятно. Каждый раз перед подачей я чувствовал [вдыхает]: «Неплохо».

Возможно парни снова сыграют в паре на турнире в Пекине:

Кирьос: «Буду держаться подальше от него, если только это не парные матчи, иначе плохо повлияю».

Циципас: «Не-е, не говорит так! Я ничего такого не заметил».

Кирьос: «Поверь мне».

Циципас: «Я чувствовал обратное. Если честно, вдохновился сегодня. Я бы не стал лгать. Подача у него очень мощная. Хотел бы и я так подавать. Просто невероятно, что человек на такое способен».

Циципас занимает шестое место в рейтинге ATP.

Кирьос расположился на 52-й строчке.

Циципас с метра пробил в голову сопернику, но тот увернулся и гениально выиграл очко

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