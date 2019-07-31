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Хачанов и Рублев покинули турнир в Вашингтоне

Хачанов и Рублев покинули турнир в Вашингтоне
Eurosport

1 час назадОбновлено 25 мин. назад

Карен проиграл Тсонга во втором круге, Андрей – Гожовчику в первом.

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов проиграл Жо-Вильфриду Тсонга в трех сетах – 4:6, 6:2, 5:7. Оба теннисиста совершили по четыре невынужденные ошибки, француз исполнил 13 подач навылет против восьми у Карена.

Рублев несколько дней назад играл в своем первом финале турнира ATP 500 в Гамбурге, а сегодня вылетел в первом круге Вашингтона. Россиянин уступил немцу Гожовчику со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 6:7 (2:7).

  • Последний российский теннисист на турнире – Даниил Медведев.
  • Он стартовал с победы над американцем Фратанджело (6:3, 6:4).

Хачанов: «Моя глобальная цель – стать первой ракеткой мира»

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