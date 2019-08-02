Медведев погонял Тиафо по всему корту и закончил издевательский розыгрыш ударом со спины
Пижонство на родной земле американца.
Российский теннисист Даниил Медведев не только обыграл Френсиса Тиафо в матче третьего круга турнира в Вашингтоне, но и поиздевался над американцем в одном из розыгрышей.
Даниил откровенно загнал Тиафо, используя то укороченные, то парашюты под заднюю линию, а на контратаку Тиафо среагировал ударом со спины, которым завершил розыгрыш.
- Медведев обыграл Тиафо в двух сетах: 6:2, 7:5.
- В четвертьфинале он сыграет с Марином Чиличем.
Медведев сыграет на турнире в Санкт-Петербурге
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