Российский теннисист Даниил Медведев не только обыграл Френсиса Тиафо в матче третьего круга турнира в Вашингтоне, но и поиздевался над американцем в одном из розыгрышей.

Даниил откровенно загнал Тиафо, используя то укороченные, то парашюты под заднюю линию, а на контратаку Тиафо среагировал ударом со спины, которым завершил розыгрыш.

Медведев обыграл Тиафо в двух сетах: 6:2, 7:5.

В четвертьфинале он сыграет с Марином Чиличем.

Медведев сыграет на турнире в Санкт-Петербурге

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