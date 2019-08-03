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Медведев обыграл Чилича и вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне

Медведев обыграл Чилича и вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне
Eurosport

45 мин. назад

Русский теннисист в двух шагах от еще одного титула.

Вторая ракетка Росcии Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне, обыграв в 1/4 финала хорвата Марина Чилича – 6:4, 7:6 (7).

Матч продолжался 96 минут, в течение которых Медведев настрелял 19 эйсов (Чилич – только 4). Также русский теннисист значительно лучше выглядел на второй подаче – 74% выигранных на ней очков против 56% у соперника.

  • В полуфинале Медведев сыграет с Петером Гожовчиком из Польши.
  • Другую полуфинальную пару составили Стефанос Циципас и Ник Кирьос.

Медведев погонял Тиафо по всему корту и закончил издевательский розыгрыш ударом со спины

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