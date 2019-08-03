Вторая ракетка Росcии Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне, обыграв в 1/4 финала хорвата Марина Чилича – 6:4, 7:6 (7).

Матч продолжался 96 минут, в течение которых Медведев настрелял 19 эйсов (Чилич – только 4). Также русский теннисист значительно лучше выглядел на второй подаче – 74% выигранных на ней очков против 56% у соперника.

В полуфинале Медведев сыграет с Петером Гожовчиком из Польши.

Другую полуфинальную пару составили Стефанос Циципас и Ник Кирьос.

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