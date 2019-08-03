Eurosport
Кирьос послушал совета фанатки, куда подавать на матчболе, сделал эйс и побежал с ней обниматься
Ник умеет не только метать бутылки, но и быть обаятельным.
Австралиец Ник Кирьос обыграл в четвертьфинале турнира в Вашингтоне Норберта Гомбоса из Словакии – 6:3, 6:3.
Перед матчболом на подаче Кирьоса зрительница, сидящая в первом ряду, крикнула Нику, куда нужно подать мяч. Кирьос переспросил: «Куда ты хочешь, чтобы я подал?» А после выполнил подачу в угол квадрата, оформив 26-й эйс и победу в матче.
Сразу после этого Кирьос подбежал к фанатке, обнялся с ней и только потом поблагодарил соперника за игру.
- В полуфинале Кирьос сыграет со Стефаносом Циципасом, с которым играл в Вашингтоне в паре.
- В другой паре за выход в финал поспорят Даниил Медведев и Петер Гожовчик.
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