Австралиец Ник Кирьос обыграл в четвертьфинале турнира в Вашингтоне Норберта Гомбоса из Словакии – 6:3, 6:3.

Перед матчболом на подаче Кирьоса зрительница, сидящая в первом ряду, крикнула Нику, куда нужно подать мяч. Кирьос переспросил: «Куда ты хочешь, чтобы я подал?» А после выполнил подачу в угол квадрата, оформив 26-й эйс и победу в матче.

Сразу после этого Кирьос подбежал к фанатке, обнялся с ней и только потом поблагодарил соперника за игру.

Видео - Кирьос послушал совета фанатки, куда подавать на матчболе, сделал эйс и побежал с ней обниматься 00:49

В полуфинале Кирьос сыграет со Стефаносом Циципасом, с которым играл в Вашингтоне в паре.

В другой паре за выход в финал поспорят Даниил Медведев и Петер Гожовчик.

«Он приятно пахнет. Каждый раз перед подачей я чувствовал его». Кирьос и Циципас устроили шоу

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