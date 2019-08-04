Вторая ракетка России Даниил Медведев пробился в решающий матч на турнире в Вашингтоне. В полуфинале российский теннисист уверенно разобрался с немцем Петером Гожовчиком – 6:2, 6:2. Матч продолжался всего 56 минут.

Эта победа стала для Медведева 33-й в сезоне, благодаря чему он опередил Рафаэля Надаля со Стефаносом Циципасом и вышел в лидеры по выигранным матчам в 2019 году.

За титул Даниил сразится с Ником Кирьосом, который на решающем тай-брейке оказался сильнее Стефаноса Циципаса (6:4, 4:6, 7:6(9). Соперники уже встречались в этом сезоне на турнире в Риме, и тогда победил австралиец.

Медведев вышел в четвертый финал в сезоне и сразится за второй титул в 2019-м. Ранее он выиграл турнир в Софии, но уступил в решающих матчах Барселоны (Тиму) и Брисбена (Нисикори).

В онлайн-рейтинге Даниил уже опередил Фабио Фоньини и поднялся на девятое место. В случае победы в финале, он обойдет Карена Хачанова и станет первой ракеткой России.

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