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Медведев уступил Кирьосу в финале на двух тай-брейках

Медведев уступил Кирьосу в финале на двух тай-брейках
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Вторая ракетка России Даниил Медведев проиграл австралийцу Нику Кирьосу в финале турнира ATP 500 в Вашингтоне – 6:7(6), 6:7(4).

Матч продолжался 1 час 34 минуты.

Кирьос был лучше на подаче – он выполнил 18 эйсов без двойных ошибок (у Медведева – 10 подач навылет и два дабл-фолта).

Теннисисты не заработали за матч ни одного брейк-поинта, до укороченного гейма первой партии Даниил уступил всего одно очко на своей подаче. Всего соперники провели 143 розыгрыша – 71 взял Медведев, 72 достались Кирьосу.

  • Ник выиграл третий титул в карьере на уровне ATP 500 и в 2019-м идет с результатом 5-1 против теннисистов из топ-10 (у Новака Джоковича подобная статистика 7-2).
  • Медведев в этом сезоне проиграл второй подряд финал турнира ATP 500. В апреле он уступил Доминику Тиму на грунте в Барселоне.

Кирьос послушал совета фанатки, куда подавать на матчболе, сделал эйс и побежал с ней обниматься

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