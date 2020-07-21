Доминик Тим – Australian Open-2020
Фото: Getty Images
Большой теннис должен был вернуться 14 августа.
Турнир ATP в Вашингтоне, который должен был стартовать 14 августа, отменен. Об этом сообщает New York Times.
Такое решение связано с ограничениями на международные перемещения и ситуацией с коронавирусом в США. Страны Евросоюза по-прежнему не открыли границы для Соединенных Штатов. Решение об отмене турнира было принято 20 июля.
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- ATP-тур был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19. Турнир в Вашингтоне должен был стать первым после возобновления сезона.
- После рестарта предполагается проведение в сжатые сроки трех «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос», который сдвинули на осень.
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