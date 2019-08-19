Российский теннисист Андрей Рублев провел тренировку с британцем Энди Марреем в преддверии турнира в Уинстон-Сэйлеме. 32-летний Маррей возвращается на корт после операции по замене тазобедренного сустава.

«Очень рад снова видеть Энди Маррея на корте после всего, что он преодолел. Отличный парень и вдохновляющий мотиватор», – написал 21-летний Рублев, выложив совместное фото с Энди.

«После объявления о возможном завершении карьеры Рублев был одним из первых, кого я увидел в раздевалке. Я особо его и не знал, но он крепко обнял меня и сказал, чтобы я боролся», – цитирует ATP Tour Маррея.

Для Энди турнир в Уинстон-Сэйлеме станет вторым в одиночном разряде после восстановления.

Маррей сыграет против Тенниса Сандгрена, Рублев встретится с Томасом Фаббиано.

Рублев смело шел вперед, атаковал, обводил – видео его победы над Федерером никогда не надоест

Качай приложение Eurosport для iOS или Android