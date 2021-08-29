Белорус Илья Ивашко обыграл Микаэля Имера из Швеции в финале турнира в Уинстон-Сейлеме.

Матч продлился 56 минут и закончился со счетом 6:0, 6:2 в пользу 27-летнего теннисиста из Беларуси. Ивашко не допускал двойных ошибок и реализовал 5 брейкпойнтов из восьми.

Победа над Имером принесла Ивашко первый титул ATP в карьере. Кроме того, Илья – первый белорус за 18 лет, выигравший титул ATP. До Ивашко это удавалось только Максу Мирному в 2003 году.

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Призовой фонд турнира в Уинстон-Сейлеме – 717 955 долларов.

Следующий карьерный вызов Ивашко – US Open, который стартует 30 августа и завершится 12 сентября.

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