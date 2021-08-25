Теннис

Френсис Тиафо – Энди Маррей. Обзор матча 2-го круга турнира в Уинстон-Сайлеме

Американец обыграл экс-игрока Биг-4 в двух сетах.

00:04:28, час назад

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