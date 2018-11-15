15.11.18 - Centre Court
Р.Фара / Х.Себастьян КабальРоберт Фара / Хуан Себастьян Кабаль
Не ранее
21:00
Р.Клаасен / М.ВинусРавен Клаасен / Майкл Винус
Итоговый турнир ATP пары • Круговой раунд
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Роберт Фара / Хуан Себастьян Кабаль - Равен Клаасен / Майкл Винус
Итоговый турнир ATP пары - 15 ноября 2018

Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Роберт Фара / Хуан Себастьян Кабаль – Равен Клаасен / Майкл Винус на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 15 ноября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Роберт Фара / Хуан Себастьян Кабаль и Равен Клаасен / Майкл Винус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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