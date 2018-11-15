15.11.18 - Centre Court
Б.Соарес / Д.МаррейБруно Соарес / Джейми Маррей
Не ранее
15:00
А.Пейя / Н.МектичАлександр Пейя / Никола Мектич
Итоговый турнир ATP пары • Круговой раунд
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Перед матчем

Онлайн
Бруно Соарес / Джейми Маррей - Александр Пейя / Никола Мектич
Итоговый турнир ATP пары - 15 ноября 2018

Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Бруно Соарес / Джейми Маррей – Александр Пейя / Никола Мектич на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 15 ноября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Бруно Соарес / Джейми Маррей и Александр Пейя / Никола Мектич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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