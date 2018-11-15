Онлайн

Бруно Соарес / Джейми Маррей - Александр Пейя / Никола Мектич

Итоговый турнир ATP пары - 15 ноября 2018

Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Бруно Соарес / Джейми Маррей – Александр Пейя / Никола Мектич на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 15 ноября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Бруно Соарес / Джейми Маррей и Александр Пейя / Никола Мектич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.