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Маю и Эрбер, на полгода прекращавшие играть друг с другом, победили на Итоговом турнире
Французы не потерпели ни единого поражения.
Обладатели большого карьерного «Шлема», французы Николя Маю и Пьер-Юж Эрбер, выиграли Итоговый турнир года. В финале они за 1 час 12 минут справились с Майклом Винусом и Равеном Клаасеном – 6:3, 6:4.
Это первая победа французской пары на решающем турнире сезона. Они прошли его без единого поражения, доведя беспроигрышную серию до 10 матчей.
По ходу сезона Маю и Эрбер на полгода прекращали совместные выступления и играли турниры с другими партнерами. Была ли тому причиной ссора между игроками, до сих пор неизвестно.
- В начале 2019-го Маю с Эрбером выиграли Australian Open, собрав тем самым карьерный большой «Шлем».
- Всего в этом году им покорились три турнира: помимо АО и Итогового, теннисисты победили на «Мастерсе» в Париже.
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