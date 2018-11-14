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Новак Джокович - Александр Зверев

Итоговый турнир ATP - 14 ноября 2018

Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Новак Джокович – Александр Зверев на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 14 ноября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Новак Джокович и Александр Зверев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.