14.11.18 - Centre Court
Завершено
6
6
Н. ДжоковичНовак Джокович
Не ранее
17:00
4
1
А. ЗверевАлександр Зверев
Итоговый турнир ATP • Круговой раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Новак Джокович - Александр Зверев
Итоговый турнир ATP - 14 ноября 2018

Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Новак Джокович – Александр Зверев на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 14 ноября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Новак Джокович и Александр Зверев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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