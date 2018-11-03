Надаль, Федерер, Джокович, а теперь и Чилич с Тимом. Определились все участники Итогового турнира

По итогам четвертьфиналов «Мастерса» в Париже определились последние два участника Итогового турнира, который пройдет с 11 по 18 ноября в Лондоне.

Помимо Рафаэля Надаля, Роджера Федерера, Новака Джоковича, Кевина Андерсона, Хуана Мартина дель Потро и Саши Зверева, за последний трофей сезона поборются Доминик Тим и Марин Чилич.

В 2017 году Итоговый турнир выиграл Григор Димитров, справившийся в финале с Давидом Гоффеном.

В 2018-м прошлогодние участники решающего матча не вошли даже в топ-20 рейтинга гонки ATP.

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