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Рафаэль Надаль снялся с Итогового турнира года ATP, его место займет Джон Изнер

Надаль снялся с Итогового турнира, его место займет Изнер
Eurosport

1 час назад

Испанец так и не поправил здоровье.

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль отказался от участия в заключительном в году соревновании – Итоговом турнире.

Испанец сослался на боли в животе и голеностопе, из-за которых снялся с прошедшего на прошлой неделе «Мастерса» в Париже.

«Это был тяжелый год: хороший в плане тенниса, когда я был в состоянии играть, и в то же время плохой из-за травм. К сожалению, в Париже появились проблемы с мышцами живота, а еще у меня в голеностопе есть постороннее тело, которое сегодня нужно удалить во время операции.

Эту проблему мы обнаружили очень давно, и периодически она мешала мне играть. Однако раз сейчас мышцы живота не дают мне выступить в Лондоне, мы воспользуемся моментом, чтобы удалить это тело и избежать проблем в будущем», – написал Надаль в фейсбуке.

Фейсбук

Место Рафаэля в турнире займет американец Джон Изнер. Первым запасным в Лондон поедет россиянин Карен Хачанов.

  • Надаль большую часть сезона возглавлял рейтинг, лидерство в котором утратил после парижского «Мастерса».
  • На счету Рафы 5 титулов в 2018-м (4 – на грунте), включая успех на «Ролан Гаррос».

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