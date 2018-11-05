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Джокович сыграет в группе с Чиличем, Зверевым и Изнером. У Федерера Нисикори, Андерсон и Тим
Кажется, что Роджеру немного повезло.
В Лондоне состоялась жеребьевка стартующего на будущей неделе Итогового турнира ATP.
По ее итогам в группу Куэртена попал лидер рейтинга Новак Джокович, компанию которому составили Марин Чилич, Саша Зверев и Джон Изнер. В квартет Хьитта жребий определил Роджера Федерера, Доминика Тима, Кевина Андерсона и Кэя Нисикори.
Изначально в соревновании должны были участвовать Рафаэль Надаль и Хуан Маритн дель Потро, но они снялись из-за травм. Их места заняли Кэй Нисикори и Джон Изнер.
- Пару запасных составили Карен Хачанов и Борна Чорич.
- Итоговый турнир пройдет в Лондоне с 11 по 18 ноября.
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