Джокович сыграет в группе с Чиличем, Зверевым и Изнером. У Федерера Нисикори, Андерсон и Тим

В Лондоне состоялась жеребьевка стартующего на будущей неделе Итогового турнира ATP.

По ее итогам в группу Куэртена попал лидер рейтинга Новак Джокович, компанию которому составили Марин Чилич, Саша Зверев и Джон Изнер. В квартет Хьитта жребий определил Роджера Федерера, Доминика Тима, Кевина Андерсона и Кэя Нисикори.

Изначально в соревновании должны были участвовать Рафаэль Надаль и Хуан Маритн дель Потро, но они снялись из-за травм. Их места заняли Кэй Нисикори и Джон Изнер.

Пару запасных составили Карен Хачанов и Борна Чорич.

Итоговый турнир пройдет в Лондоне с 11 по 18 ноября.

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